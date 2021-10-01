紙本五倍券開放預領6天，昨破千萬人，相對數位券停在387萬人，合計全台申領人數逾6成，今天是首波紙本登錄最後一天，民眾可把握。面對振興券商機，高鐵昨搶推史上最殺優惠，會員用紙本券消費滿千，送1張5折車票兌換券，數位券也有雙人55折優惠。

其他七大加碼券，除i原券、客庄券、地方創生券外，多已突破或接近千萬人註冊。如此國旅券、農遊券等中籤率僅約1成，要求增加名額聲浪出現。行政院發言人羅秉成表示，各加碼券登記狀況不一樣，如果中籤率偏低，會檢討有無調整必要，滾動式檢討。

8成3申領選在超商辦理

紙本五倍券從9月25日開放，到昨晚共有1052萬人申領，成長迅速。其中8成3是在超商辦理，官網登錄相對少數。至於數位五倍券除了前兩天踴躍外，成長呈現停滯現象。即使官方祭出500元好食券，昨仍只達387萬人，要破400萬人還得等。合計紙本加數位請領總人數達1439萬人，占全國已逾6成。

看到商機，台灣高鐵公司昨宣布推出史上最殺優惠，TGo會員使用紙本券消費滿千元，就送1張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，每人最多獲得5張、總共限量10萬份；綁定數位券者，則可享雙人55折優惠。

高鐵表示，TGo會員10月8日至31日到高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1000元即贈送5折乘車票兌換券，使用期限今年12月1日至明年4月30日。

綁定數位券的旅客，購買11月5日至明年1月20日指定車次標準車廂全票2張，立即付款就有機會獲得55折優惠。

境外電商貨品不能適用

由於五倍券禁止購買國外電商商品，近日社群媒體謠傳民眾在國外電商平台採買，然後於超商取貨用紙本五倍券支付，藉此鑽漏洞。經濟部昨呼籲，國外電商線上交易，屬代收代付性質，超商僅收現，並無代收五倍券。該部也再次要求四大超商、境外電商貨品不得以五倍券支付。

而對近日已有網友在社群平台張貼低價收購五倍券訊息，經濟部中小企業昨日更邀集各大電商、社群媒體平台業者討論相關防範機制，業者都承諾會建立監測、巡檢及下架機制。

(時報資訊)

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