全球晶片荒，美國要台積電45天內交出供應鏈庫存等機密資料，半導體廠商痛批，美國根本是「流氓行徑」，擺明是「勒索、敲詐、要晶片」，就要尋求台積電等晶圓大廠幫忙解決問題，應透過台灣政府出面協商，而不是美國官方直接對大廠，「誰會把公司機密資料攤給美國政府看？」

不願具名的學者分析，美國要台積電、三星、海力士等大廠，針對供應鏈的生產、消費環節提供庫存、銷售數據，這確實讓大廠傷透腦筋，不僅有資料外洩、透露商業機密的疑慮，也影響接下來整體營運、產能分配的運行；學者認為，政府這次表現唯唯諾諾，主要是擔心稍有不慎，美國可能祭出《國防生產法》，吃不完、兜著走。

半導體主管透露，消費性電子大廠怕被美國掃到颱風尾，一聽聞消息就來催貨了，有遊戲機大廠明明11月才要出貨，現在要求10月提前拿貨，就怕產線挪做車用晶片，消費性產品晶片受到排擠。

台經院研究員劉佩真預測，美國想窺探全球半導體產業樣貌，恐慌性備貨潮會更嚴重，不僅晶片缺貨，廠商後續還要承擔晶片漲價的營運風險。

即使台積電提供供應鏈庫存機密資料給美國，劉佩真認為，台積電先進製程、生產實力，不會因為提供片面的數據，就把半導體龍頭寶座拱手讓人。

光電科技工業協進會（PIDA）執行長羅懷家指出，他相信台積電是很規矩的企業，但如果美國政府的手直接伸向台積電，政府要有擔當，作台積電的後盾，不能讓美國任意要求什麼機密資料，如果真有需要，可以向外交部提出。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意