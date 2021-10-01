中信證券積極協助台灣企業加入資本市場，此次主辦輔導一元素科技（6842）9月30日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為40元，早盤表現強勁，盤中最高來到90.5元，漲幅高達126.25％。

一元素是美國半導體大廠賽靈思大中華區認證授權之合作夥伴，以現場可程式邏輯閘陣列系統單晶片為核心技術，開發各類高速運算平臺。

市場研究機構Semico Research最新預測，資料中心等級的運算加速晶片市場規模將從2018年的28.4億美元，成長至2023年的211.9億美元，其中以FPGA的成長動能最為明顯。受惠此趨勢，一元素今年8月合併營收為新臺幣約8,500萬元，較去年同期增加30.99％，今年1至8月累計營收逾新臺幣7億元，較去年同期成長了43.15％。

成立於2005年，一元素擅長於整合相關硬體電路與軟體框架資源，達到高效能與低延遲效果，降低系統功耗與研發成本，並且可以達到高彈性的架構設計與快速量產，主攻創新以及特殊應用市場。

採用賽靈思FPGA元件，憑藉多年自主研發技術及產業經驗，提供客戶系統整合及原廠委託設計代工（ODM）服務，主要應用於人工智能、金融科技、無線通訊、國防航太、IC設計驗證平臺等整合方案。

一元素與國際創新技術接軌，提供客製化之系統設計與製造服務，積極布局創新應用整合方案，下半年出貨量有望顯著成長，整體營收獲利可望再創佳績。未來一元素將會持續與國際技術領先夥伴緊密合作，縮短產品開發周期並加速產品上市時程，結合台灣半導體設計與製造優勢，打入全球市場供應鏈。

(時報資訊)

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