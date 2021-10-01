華碩擁有自主研發台灣在地化中文語音引擎，並攜手指標性醫療院所，深化智慧醫療應用，今與秀傳發表護理表單語音辨識系統，可突破地域口音和語法限制，讓醫護人員以口述輕鬆記錄醫療表單，大幅優化流程。

華碩耕耘語音相關應用多年，以AI深度學習精進演算法，健全醫療專業詞彙資料庫，此次結盟秀傳，雙方不僅投入大量資源於醫護語料蒐集、詞彙標註和中、英夾雜語音模型，更專注使用者體驗，不斷於實際應用場域進行反饋修正，以貼近醫護人員需求。目前此語音服務已整合至院內系統，經大量反覆試驗，準確率達9成5以上，未來將陸續在秀傳體系全面使用。

華碩營運長謝明傑表示：「感謝秀傳人員投入的心力，以及翔生資訊專業醫護系統的經驗，落實華碩語音技術與護理系統場域整合應用，奠定醫療語音階段性里程碑。此外，智慧醫院是各大醫院目標，華碩正積極與各醫療體系合作，推廣AI運用，逐步建立台灣智慧醫療生態圈。」

秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示：「秀傳為首屈一指之智慧醫療創新院所，善用科技翻轉醫療場域傳統流程，導入人工智慧極大化產值。醫護人員為秀傳的重要資產，藉由與華碩合作，透過臨床創新科技，幫助院內同仁有更好的工作效率，進而提升醫病滿意度。」

秀傳醫療體系為全台指標性醫院之一，亦為華碩佈局智慧醫療版圖深度合作夥伴。除醫療語音外，亦透過醫療影像判讀和穿戴科技提升對病患健康掌握度，讓診療更精準，進一步實現智慧醫院藍圖。

(時報資訊)

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