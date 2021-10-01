法人認為，恒大事件是個別企業出事，預期政府很快會提出應對方案，應不致於掀起系統性風險，更無礙科技股長線發展機遇，以恒生科技指數來說，科技股並不限於網絡平台企業，5G、AI、雲計算、新能源中、生物科技及創新醫藥，都屬恒生科技指數涵蓋的科技股範圍。

新光恒生科技指數基金經理人林怡君強調，目前港股震盪過程中，正是好公司股價沉澱，投資價值浮現的機會，隨十四五規劃展開，新能源、新經濟、新估值修復等三新題材，恒生科技指數正加速趕底，正是定期定額進場扣款的好時機。

林怡君認為，港科技股這波回調過程中，受先前政策監管影響較大，股價回檔較深，未來中國經濟朝數字轉型，十四五規劃大力扶植「硬科技」發展，預料中國追求科技自主，強化創新驅動，更加重視「硬科技」轉為內生發展，包括高端製造、晶片、新能源等，上述產業重點企業，亦是恒生科技指數主要成份股，隨港股加速趕底，新科技股投資價值浮現，短線股價回到合理價位，已吸引中長線資金，包括被動式資金等陸續進場。

今年港交所IPO仍然活絡，上半年募資金額持續創新高，未來仍有更多回港二次上市的中概股加入，有機會活絡市場推升港股表現，預估題材面佳具稀缺的新經濟股；或景氣度較高、政策面支持的新能源板塊；以及銀行、保險等價值類股的估值修復，都是投資人可聚焦的受惠產業，建議投資人採指數化投資，採分批配置策略，亦可輕鬆掌握中國長線投資契機。

中信中國高股息基金（00882）經理人葉松炫表示，近期恒生指數股價淨值比受恒大事件影響，但根據經驗，恒生指數股價淨值比跌破1時，此後一年指數的補漲行情相對可期。

中信中國高股息追蹤的恒生中國高股息率指數也具備類似趨勢，指數跌深後，往往迎來一波反彈。

(時報資訊)