今年大陸官方對網路、教育等產業加嚴監管後，又有恒大集團財務危機，衝擊陸港股走弱，然而，國內投信發行的大中華股票基金，不但全數前十大持股均未持有恒大集團股票，今年來前十強基金均維持正報酬，法人建議，投資人可把握陸股超跌機會，加碼領漲抗跌的強勢基金。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，恒大事件是持續進行的單一事件，並非風暴的開端，預期相關監管政策有機會在10月告一段落，恒大事件會逐漸獲得解決。展望第四季，大陸即將迎來十一長假，邁入傳統消費旺季，陸股行情可望回歸常軌，後市正向看待，尤其許多基本面佳的個股在近期因市場恐慌情緒而超跌，正好提供了低檔布局機會，未來反彈行情可期。

投資方向上，陳朝政指出，「趨吉避凶，跟著政策走」是重要指引，預期大陸資本市場經歷此番風波後，原本停駐在金融與地產的資金會有部份流出，轉向政策支持的產業，看好碳中和政策之下的潔淨能源、新能源汽車產業，以及長線趨勢明確、政策支持的科技及半導體產業。

摩根資產管理分析，大陸地產商龍頭的槓桿風險並未如雷曼時期擴及全球，且目前大陸A股估值水平並不高，人行貨幣政策也依舊保持寬鬆，和雷曼時期股票高估值與高息環境不可同日而語，預期不致於對A股釀成系統性金融風險。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，大陸股市受政策影響，近期出現震盪行情。偏鬆的資金環境仍有利股市成長板塊的表現。此外，近期官方提出共同富裕想法，長期來看，共同富裕與資本市場發展相互促進、相互賦能，因此成長更具持續性的大陸市場料將吸引資金流入 。

投資策略上，大陸後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。未來財政政策施力的重要增加，看好受惠的類股。因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲。此外，成長確定性高的科技與消費仍是長期看好行業，布局上亦可持續留意。

(時報資訊)