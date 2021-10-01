大陸限電政策具不確定性，短期將持續觀望與追蹤後續影響，而美國在貨幣政策正常化前股市通常波動較劇烈，而實體經濟前景仍穩固，加上第四季傳統美國消費旺季來臨，企業拉貨將延續強勁動能，台股仍具獲利基本面支撐。法人分析，近期盤面上呈現震盪整理格局，待市場不確定因素消失後，量能可望回升，台股有望持續震盪向上，而面對短期國際市場波動影響，可透過高股息ETF來提升投資防護力，還有股息收入作為下檔保護。

國泰投信指出，該如何挑選適合長抱的高股息ETF？以市面上最熱門、股民最多的台股高股息ETF─國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）為例，由於00878於2020年7月20日掛牌，故將時間軸切齊後，比較各自追蹤指數表現，可發現每月定期定額、投資約一年時間中，00878報酬率達15.05％，同一時間0056定期定額投資報酬率則為6.28％。在單筆投資方面，00878投資一年多的報酬率達29.13％，0056則為15.72％。

若再拉長回測時間，自2013年5月31日起有「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」數據以來，約八年多的時間裡，定期定額00878投報率可達71％，而0056投報率則為64.28％。單筆投資部分，00878累計報酬達131.9％、0056則為108.31％。由此可見，不管是定期定額或單筆投資，00878回測績效皆優於0056，更適合投資人長抱，以定期定額布局滾大資產。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，目前台股本益比已低於過去10年平均值15倍，長線投資價值現，台股在基本面、資金面、評價面支撐下，指數長多趨勢不變。第三、四季消費性電子產品旺季，且隨縮表及升息議題，美元指數走強，有利台股電子族群的匯兌收益情形。

(時報資訊)