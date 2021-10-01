近期金融市場仍充斥不確定性干擾，資產價格波動頻頻，投資配置適度搭載穩健收益型產品，有利提升投資組合抵禦能力，在主要固定收益資產中，特別股因主要發行產業基本面向好、穩健息收與評價面優勢，今年以來表現相較投資級債、高收益債等表現突出，後市仍可持續吸引資金配置，投信建議布局特別股基金。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，觀察今年以來特別股指數漲幅近6％，仍遠優於投資級債、高收益債、新興市場債等主要固定收益型資產，顯示其穩健收益的性質持續受市場青睞。後市變種病毒帶來不確定性，引發經濟復甦擔憂，但聯準會政策緊縮態度有所軟化，疫苗覆蓋率提升，有助降低重症與死亡率，經濟仍將續處復甦態勢，特別股受惠穩健的基本面、高息吸引力，及資金配置需求高，仍可望延續多頭走勢。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，在前波熱潮後，主要股市近期波動加大，固定收益資產的特別股波動相對較低，因擁有平均投資等級的信用評級，且收益水準接近高收益債，適合當前貨幣持續寬鬆的環境。

基金投組配置策略上，企業信用狀況受惠經濟好轉而持續改善，會聚焦配置在有望受惠於長短天期利差擴大的銀行、保險業，也偏好現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業。伺機逢低買進利率風險較低標的，適時參與新發行的特別股。

邱郁茹認為，從特別股發行產業來看，美國銀行業準備金釋放有助獲利增長，管理階層對未來增長仍持樂觀態度，未來貸放活動復甦將有助銀行營收增加。

多數銀行淨沖銷佔貸款比低於疫情前水準，基本面穩健向好，且特別股目前利差約280點，與歷史低位相比仍存在收窄空間，明顯大於美國高收益債及投資級債，評價面來看相對具資金吸引力。

(時報資訊)