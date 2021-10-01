美股基金近期出現大幅流出，但是法人認為，美股短期震盪難避免，中長線的多頭行情尚未結束。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭認為，美國經濟及企業獲利仍在擴張階段，且聯準會尚未正式執行縮減購債，在流動性及基本面支撐下，美股多頭仍可望延續，惟聯準會縮減購債的預期心理仍存，且通膨壓力仍大，引導美債殖利率走揚，加上美國債務上限風險未移除，短線上美股震盪難免。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，市場聚焦疫情、通膨、貨幣及財政政策前景可能增添股市波動及潛在回檔風險，然而Delta變種病毒對美國的影響可控，預期類股輪動情形仍將延續，一方面價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，同時創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，均值得中長期投資。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰也表示，第二季財報季告一段落，美股企業仍繳出好成績，唯受基期較高影響，明年美股企業獲利可能低於10％，近期上修幅度亦有所緩和。由於經濟與企業面短期似於本季見頂，市場氛圍持續在經濟放緩與央行收錢間搖擺，聯準會11月將宣布縮減購債、2022年上半年為執行期，預期明年第三季末QE退場，較市場預期提早半年，後市反映縮減購債風險略微升溫，預期美股短線以震盪整理格局為主，建議採逢低分批布局或定期定額方式介入，以降低波動風險。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，恒大債務危機、FOMC會議決策、美債上限議題等多項影響因素環繞下，美股先跌後漲，不過聯準會進一步闡明QE縮減及升息時程，雖較市場預期鷹派，但整體並無多大意外，因而激勵美債利率彈升，也讓美股持續維持高檔。

年底前美股要面對的市場變數不少，包括兩黨協商美債上限僵局等，預期都將增添美股震盪壓力，不過基本面及資金動能仍提供支撐。

(時報資訊)