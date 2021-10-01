聯準會（Fed）9月的利率決策會議結論維持利率與QE不變，但修改QE減碼前瞻指引，若經濟前景持續符合預期，只要沒有太大意外，很可能11月會議將宣布減碼。

根據歷史經驗顯示，美國縮減資產債表前後，資訊科技股表現相當亮眼，將有利布局相關概念基金。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，2013年金融市場歷經一個月消化Fed削減恐慌過後，經濟基本面堅實，市場情緒快速好轉，股市漲幅領先債市，以科技股為主的納斯達克指數表現十分優異。

日盛全球智能車基金研究團隊觀察2013年縮減購債恐慌期、恐慌過後、正式啟動等三階段，MSCI資訊科技指數與MSCI世界指數表現，顯示MSCI資訊科技指數在縮減購債前後報酬率更勝世界指數。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，科技產業提供參與數位轉型主題的結構機會，疫情促使企業及消費者大規模採用科技解決方案，愈來愈多證據顯示，科技的運用可望提升生產力，進一步鞏固數位化轉型的長期趨勢，提供技術解決方案、協助企業提高生產力、擴大消費者觸及、改善客戶體驗的科技公司將受惠。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，第四季將迎來科技旺季，觀察IC設計業者從營收獲利、未來展望普遍優預期，車用電子相關需求，可望延續至2022年上半年。

麥肯錫預估，2022年全球將有450款新電動車型提供更多選擇，凸顯電動車後市潛力，有利分批布局相關概念基金，把握投資機會。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平預期，隨鋰離子電池成本過去十年下降約90％，加上專線生產電動車，在沒有任何政府補貼下，估計未來六年購買成本將低於燃油汽車。且美國清潔能源法案，將取消電動車廠銷售限制利多，大陸商務部推出一連串激勵措施，持續擴大電動車應用範圍及規模，商機潛力十足。

(時報資訊)