美國債務危機壓力，導致美國公債殖利率續攀升至5月以來高點，法人指出，從投資評價、未來獲利動能，加上產業趨勢支撐成長力道，儘管這波債券殖利率攀升雖造成美股回檔，不妨趁此段修正把握長線布局美國科技股時機。

永豐投信強調，美國科技股仍然具有獲利表現穩健、產業成長動能，以及題材不斷的優勢，再加上歷年第四季是電子消費旺季，有助於業績成長，美國科技類股的產業基本面和EPS成長率看好。高盛也預估，大型科技股2021年營收預估仍呈現正成長，加上科技產業創新題材不絕，產業中長期發展前景看好，因此後市表現仍值得期待。

法人預期，近期美債殖利率仍將持續波動，科技股受殖利率影響，表現震盪，現階段產業多元配置更能把握成長輪動行情，長線看好AI、半導體、資料中心、電動車、雲端等產業趨勢，且全球科技股仍以美股為領頭羊；此外，受到新冠疫情影響，企業加速數位轉型，視訊會議工具把散居在四處的同事串起來。

永豐投信也提醒，可留意新的趨勢題材「元宇宙」發展方向，「元宇宙」趨勢題材上目前包括臉書、輝達與微軟等美國科技公司有相關開發與規畫。

臉書宣示，將進軍「元宇宙」，將賦予未來生活全新樣貌，運用AI打造高度擬真的虛擬世界，藉由虛擬實境眼鏡和耳機，讓用戶足不出戶也能在家完成上班、開會、社交、娛樂等活動。

第一金投信指出，因美國經濟復甦，通膨回升且逾2％，聯準會縮減購債已經箭在弦上。在政策上路之前，必然引發市場恐慌，但只要經濟基本持續向好下，加上資金環境仍舊寬鬆，具成長性的創新科技產業，如：AI人工智慧、金融科技、精準醫療等，將再度吸引資金回流。以ROBO全球人工智慧指數成分企業為例，未來三年獲利年複合成長率上看75％，高於那斯達克指數企業的40％。

隨全球經濟重啟，資金明顯匯聚於科技成長股，而且AI人工智慧具備豐富的創新成長題材，是科技產業未來核心價值，無論獲利、股價表現，都還有高點可期，將呈現強者恆強的多頭漲勢。

(時報資訊)