中秋節連假過後，大陸爆發恒大事件及最新的限電危機，台股大震盪跌破「萬七」，變盤說陰霾揮不去，觀察過去十年以來，歷年中秋節後台股漲跌互見，選股還是最重要的策略，不妨趁拉回選擇具選股優勢的台股基金，逢低分批布局，達到降低波動風險又掌握獲利契機。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，近期盤勢量縮震盪，無明顯族群帶動攻堅，卻也是再次籌碼沉澱好機會，配合全球景氣正轉向復甦，美股將持續震盪，台股在籌碼獲得整理後，迎接第四季一波行情。屆時挑選明年具成長性族群，如車用電子、高速傳輸、ABF、5G、AI等產業伺機進行布局，看好雲端伺服器相關、半導體族群包含晶圓代工、IC設計等。

台新主流基金經理人沈建宏指出，雖然大陸恒大及限電危機干擾，但全球資金面及基本面同步正向，第三季企業獲利亮眼，及Apple發表新產品，激勵市場信心。籌碼面外資持有台指期未平倉空單在相對低檔，預期台股後市仍有機會反彈，拉回即提供逢低買點。看好半導體、新品或新規題材、電動車、關鍵零組件、高股息殖利率等族群。

日盛上選基金研究團隊認為，台股受惠電子、傳產漲價效應和金控獲利亮眼，第四季科技業獲利強勁高原期，全球經濟復甦帶動傳產及金融獲利。近期盤面類股輪動快速，基本面持續向好族群可留意，電子的半導體、5G、伺服器、汽車電子與傳產電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等可多留意。群益葛萊美基金經理人莊慧君強調，台股上市櫃8月營收約達3.4兆，創同期新高家數160家，基本面亮麗表現下，台股仍較亞洲其他國家強勢。美國8月非農就業低於預期，國際主要央行續寬鬆，整體資金面仍充沛。隨經濟穩定復甦且資金寬鬆，有利股市緩步走揚，維繫台股樂觀投資氣氛。

(時報資訊)