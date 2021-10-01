整體亞洲股市近期表現好壞參半。陸股略為下跌，印度股卻明顯走高，法人表示，即使如此，和成熟國家比較，亞股股價相對低，且因亞股題材多元，亞股中長期投資前景不看淡。

對於亞股投資展望，保德信亞太基金經理人曾訓億指出，亞洲各國第四季發展出現「北重南輕」，東南亞部分國家因為疫苗施打進度落後，導致疫情持續起伏，延後經濟後續復甦節奏，下半年經濟成長遭下修，因此第四季亞股投資維持東北亞優於東南亞的主軸，另外，中美關係及大陸的均富政策影響仍需持續關注。

新興亞洲北亞區域經濟成長表現仍為強勁，反映在股市上，台灣、南韓為首的經濟仍維持正向發展，而南亞的印度經濟則是在近期呈現明顯上揚，隨著製造業和營建業助攻，4月至6月印度經濟擴張20.1％，出口亦較去年同期大增39％，替第二季GDP貢獻23.7％，也顯示出全球對印度商品的強勁需求。

安聯投信表示，展望未來，預期大陸政策將對市場較友善，可望有貨幣政策的放鬆和一些針對性的財政支出，以支撐經濟，而近期監管打擊力度和基調也將會減弱，有利股市第四季度表現。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，陸股近期受盪經濟復甦力道放緩疑慮、限電措施、恒大事件等影響，波動不小，不過整體來看，隨著市場已逐步反應不確定性，加上未來政策將往穩增長傾斜發展，同時經濟改革及轉型政策仍不變，且先前官方提共同富裕概念，中長期來看，共同富裕與資本市場發展相互促進，讓持續性的陸股仍可望吸引資金配置。

富蘭克林證券投顧表示，疫情引發的市場擔憂仍為干擾亞股新興市場投資信心主要因素，惟隨著多數經濟體有望在年底前達到較高的疫苗覆蓋率，應有利加速經濟重啟與推動明年度經濟復甦。受惠新經濟產業的獲利動能較佳所挹注，亞股企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，同時相較全球股市具備較低評價水準之優勢，看好中長期投資前景。

(時報資訊)