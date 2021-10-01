根據統計，有八成民眾選擇定存或是儲蓄險做退休理財工具，以定存來說，目前利率已不到1％，根本無法對抗通膨，投信法人指出，在退休工具選擇上，投報率預估要能打敗通膨的，觀察投信發行的海外組合平衡型退休主題基金近一年績效表現，績效最佳超過20％的就有兩檔。

投信法人表示，疫情再起全球金融市場近期也面臨高檔震盪，市場大漲大跌之際，投資人在股債的資產配置需要更加靈活有彈性，符合資產配置中報酬與風險兼顧的海外平衡組合退休基金，是退休族穩健投資的最佳選擇。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部份投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔，接下來的布局難度提高，風險機會並存，目前經濟成長環境，有利風險性資產表現。

但現階段市場面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取多元配置的投資策略，一來分散投資風險，有效控制投資組合波動度，同時可增加投資組合彈性，把握不同資產上漲契機，提升投資效率。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，IMF最新經濟成長預估保持復甦預期，不過在疫苗施打普及率及供應鏈短缺影響下，2021年全球經濟成長維持在6％，成熟國家與新興國家表現分歧，IMF上修成熟國家GDP成長。預期全球經濟第四季景氣仍保持擴張，將伺機提高風險性資產投資比重。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會加速且擴大縮表規模的機率不高，最有可能以中性溫和的手段執行。聯準會政策上路前，美債殖利率都將反覆測試政策調整後的平衡點，並牽動股、債等資產價格走勢，波動在所難免，建議投資人回歸理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環類股，或是中長期趨勢明確、獲利具成長性的創新科技類股。

安本標準投信投資長彭炫通表示，整體環境讓股票及高風險債券仍有表現的空間，因此短中期內持續看好全球股市、新興市場債、高收益債等資產類別，並側重基本面轉好的標的，但投資人也需留意貨幣政策調整後引發的波動提高，強化風險控管。

野村環球基金經理人呂丹嵐表示，選股策略方面，專注於高品質與獲利能見度高的個股，並重視穩定的自由現金流入以及強健的資產負債表，以控制投資組合下行風險。

(時報資訊)