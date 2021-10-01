全球陷入通膨壓力危機，近期美元及美國十年期公債殖利率飆升，導致金融市場延續動盪，權王台積電（2330）成為外資提款機，30日股價一度一度觸575元低價，收盤回到580元平盤。

觀察三大法人動向，外資連三天賣超台積電，30日賣超6萬2,425張，賣超張數有縮小態勢。而本土法人則力挺台積電，投信買超4萬358張，自營商買9,831張，但仍不敵外資賣超力道，合計三大法人賣超1萬2,236張。

微處理器大廠AMD執行長蘇姿丰日前表示，因不少晶圓廠自去年就開始規畫建設新產能，未來幾個月內，可能開始投產晶片，將有助於緩解PC零件和其他微晶片短缺的狀況。她認為，全球晶片短缺的情況可望在明年下半年緩解，不過，她警告，半導體需求尚未降溫，明年上半年供應「可能吃緊」。她並預期，未來半導體產業可能有更多的整併交易案。

法人認為，由此可知，雖然晶圓代工廠持續增加新產能，但半導體供需目前仍為吃緊狀態，台積電產能已被客戶包下，先進製程長線競爭優勢不變，持續看好台積電營運成長動能。

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(時報資訊)

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