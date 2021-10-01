歐盟近期草案中，擬要求電子裝置具備統一充電規格，須內建Type-C連接埠，市場認為，有望帶動相關商機全面擴大，對於已拓及Type-C市場的創惟（6104）等IC設計廠來說，是好事一樁；同時，隨蘋果（Apple）在最新款的iPad mini也同步導入Type-C接口，也有利於創惟出貨動能，通吃蘋果、非蘋兩陣營大單。

創惟持續衝刺USB集線器（Hub）控制IC市場，拓及Type-C市場。法人指出，隨筆電與智慧手機等持續導入Type-C接口，推升Type-C的USB Hub控制IC需求量，將繼續帶動創惟2021年出貨動能增加。

此外，USB-IF協會日前頒布Type-C 2.1標準，全面提升USB-PD供電瓦數至240W，業界預期，2021年下半年逐步導入筆電市場，提高Type-C 2.1規格滲透率。

在Type-C Hub控制IC市場上，創惟名列全球前幾大供應商之一，並通吃蘋果、非蘋大廠訂單。法人指出，Type-C 2.1標準頒布，創惟已開始搶攻相關市場，最快2022年有機會開始逐步放量出貨，Type-C Hub控制IC出貨動能將更強勁。

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(時報資訊)

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