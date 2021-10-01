台股持續受制萬七關卡壓力，9月30日加權指數收16,934.77點、上漲0.47％；玉晶光（3406）、朋程（8255）兩檔電子股帶量攻堅行情，玉晶光股價收高412元、漲幅1.85％，朋程收盤價206元、上揚1.23％，帶動相關認購權證交投活絡。
光學廠玉晶光2021年前8月營收87.91億元，年減幅3.49％，8月營收20.40億元，月增幅23.82％及年增幅14.81％。
玉晶光8月業績為歷史新高，至於近期大陸限電政策變數，公司已澄清廈門廠區未受影響、生產線維持正常，市場看好受惠蘋果新產品商機有利業績表現。玉晶光股價從9月初554元波段高檔，震盪拉回到9月29日低檔402元、守住400元整數關卡，30日反彈收高412元，有機會延續跌深反彈行情。
二極體廠朋程2021年前8月營收25.81億元，年增幅42.47％，8月營收2.56億元，月減幅25.99％及年增幅25.40％。
朋程8月業績滑落主要是車用客戶因主晶片缺貨延緩拉貨影響，法人看下半年營運旺季效應仍有利於整體營運成長動能，尤其是高效能二極體產品商機前景持續看俏，挹注整體業績表現。
投信9月30日再加碼朋程235張，連五日已累計買超1,544張，推升股價站回5日線及月線上，有機會朝季線關卡邁進。
(時報資訊)
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