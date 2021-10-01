因美國FED主席鮑爾認為通膨居高不下，市場認為升息將加快，有利壽險利差提升的受惠股如潤泰全（2915）；同時高球球具專業代工大廠明安（8938）受惠於越南廠復工利多，法人看好未來成長動能。

潤泰全30日上漲4.5元，漲3.64％，收在128元。明安30日上漲0.9元，漲幅1.17％，收在77.90元。

南山人壽今年獲利明顯攀升，挹注潤泰全可觀獲利，上半年稅後淨利102.04億元，賺贏去年全年，EPS達19.16元，較去年同期EPS達7.62元呈現大幅度成長。

南山人壽今年前八月大賺超過500億元創新高，潤泰全為南山人壽大股東，享受豐沛的轉投資獲利。在零售及量販的本業上，受惠歐美陸續解封，營運逐漸回穩，量販零售事業也因防疫警戒降級、年底消費性採購、振興五倍券的效應，帶動獲利大增，市場預期潤泰全今年有機會大賺兩個股本。

高球球具專業代工大廠明安部分，因旗下四成營收來自於越南，而其中25％因越南疫情停工受到影響，並於8月、9月陸續宣布停工，雖然緊急從大陸東莞廠遞補產能，但仍無法滿足客戶需求，所幸9月27日明安已取得越南當地政府核發復工核准函，越南廠將逐步恢復正常營運。

法人認為，疫情爆發到目前，明安的高球球具的訂單並未流失，訂單出貨已遞延至2022年，預期2022年業績仍會有較強的成長動能。明安今年上半年ESP為5元，法人估計明安全年EPS將達8.86元，2022年EPS將超過10元，達10.57元。

此外，明安的複合材業務切入車用輪圈業務，法人看好明安增加新業務，預計2025年將開始增加營運新的動能。

(時報資訊)

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