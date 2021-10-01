大陸厲行「能耗雙控」政策，大型工廠遭下令停機限產，瓦楞紙價應聲大漲50～150元人民幣，工紙大廠榮成（1909）立馬跟漲；面對台灣原物料成本持續上漲，在扛不住壓力下，造紙大廠正隆（1904）等也醞釀三度調漲約10％。

能耗雙控政策影響造紙廠降載、限產，甚至輪流停機，包括東莞玖龍工廠七台紙機10月1～8日停機，減產6.12萬噸紙與紙板；廣東理文計畫9～12月二台紙機停機。原料短缺、紙機升級改造等也是近來造紙廠面對的問題，禁廢令導致造紙纖維原料供應吃緊，加上產能因限產、停產而減少，推升單位成本，大陸大型造紙廠報價喊漲，台廠跟隨市場動態調整，緊跟報價水準。

此前，進入「金九銀十」旺季，大陸工紙廠自8月以來已多次發出漲價通知，台廠為反應能源成本，也見部分廠商宣布調漲。先前廢紙回檔，不僅未見工紙回檔，反有紙廠多次提價，有助紙廠利差擴大。

目前正隆每月外銷大陸逾2萬噸工紙，另有2萬噸工紙外銷東南亞，可彈性調控，法人指出，正隆受到國際廢紙攀升至每噸330美元，加上燃料、運價等也在漲，正隆醞釀第四季再度調漲紙價。

法人表示，工業用紙供需吃緊，大陸工紙廠持續調漲瓦楞紙報價。即將進入歐美消費旺季，工紙需求將更強勁，點名榮成將受惠；榮成台灣外銷再生漿，支援大陸榮成，而二林廠新紙機7月起量產，也有餘力迎接轉單。

第四季為電商、外銷旺季，黃金周、雙11等購物節將至，但大陸在碳中和既定政策下，能耗雙控政策造成供給縮減，而消費、電商快遞等包裝需求大增，大陸工紙原紙供需缺口將擴大，支撐紙價維繫高檔，法人認為，正隆、榮成等台廠有機會迎接轉單賺高紙價。

(時報資訊)

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