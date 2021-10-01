近期市場風波不斷，先是美國國會企業增稅法案、美國債務上限政府面臨關門的危機、再來是中國恒大違約風暴、緊接著是中國嚴格執行能耗雙控的限電政策，市場不確定性逐日增溫。

加上美國聯準會近日表示，美國經濟已達縮減購債的門檻，縮減購債在即，推動股市等風險性資產上漲的資金動能也將逐漸遞減，市場操作難度也將大幅提高。

時序進入9月底，台灣本應期待季底內資投信、集團等作帳行情也受到國際諸多利空因素影響之下而顯得疲軟，成交量下滑，即使內資買盤仍在，但外資持續加大賣出力道，台灣加權股價指數近日已跌破半年線與萬七關卡，而在國際盤止跌回穩之前，台灣股市短線上的表現，將會較為掙扎。

但好消息是，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）29日表示，議員已經就債務上限法案達成協議，將透過短期撥款法案，為聯邦政府挹注資金，避免美國政府在10月1日新一財政年度到來時關門，暫時化解燃眉之急。

即便市場終於迎來好消息，但中國大陸恒大風暴與北京限電政策的風險仍在，選股操作難度大幅提高。若投資人手上有閒置資金或持股低但不知如何選股，覺得市場風險無法分散，可以選擇臺灣期貨交易所推出的永續指數期貨操作來達到風險分散的效果。

臺灣永續期貨採小型契約，原始保證金相對少，交易門檻低，方便小資族參與，也有助交易人多樣化操作，滿足投資人避險及相關交易需求。

臺灣永續期貨追蹤臺灣永續指數，其成分股包含前十大權值股，交易臺灣永續期貨也相當於買進一籃子績優股票，適合不知如何選股，及喜歡資金靈活運用的投資人。（凱基期貨研究發展部提供，李娟萍整理）

(時報資訊)