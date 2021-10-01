電子元件代理與解決方案供應商益登科技（3048）30日召開重訊，擬以每股18元現金對價方式取得興櫃IC通路商彥陽科技（3429）百分之百持股，初估本次交易總額約7.8億元，轉換基準日暫訂12月30日。
益登表示，彥陽產品線涵蓋通用性可程式、無線通訊及多媒體三大類，主要代理Qorvo與Microchip，專注在高毛利與高技術門檻成長的利基市場，與益登旗下代理產品線間具有互補效益。
益登進一步表示，在全球疫情下，電子供應鏈仍存在諸多不確定因素，企業朝向數位轉型方向前進，對下一代資料中心、智慧型裝置需求大增，雙方整併後，益登將能協助彥陽提高財務及後勤支援能力，並將整合雙方產品線與客戶群，發揮規模經濟綜效。
益登與彥陽30日雙雙停牌，前日股價與均價分別收在29.05元與15.21元，若以彥陽董事會決議之前20個交易日平均收盤價計算，溢價率約24.8％，雙方預計11月18日分別召開股東臨時會進行討論。
今年來益登營收成長幅度雖在通路業者中並不突出，累計前八個月營收達663.24億元，年成長2.4％，但公司透過產品組合優化，上半年獲利高達5.04億元，每股盈餘2.27元，甚至超越去年前三季。
彥陽今年前八個月營收達30.86億元，年增22.57％，上半年稅後盈餘0.43億元，年成長1.45倍，每股盈餘1.01元。
(時報資訊)
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