在大陸限電限產下，大陸、印尼青山不銹鋼集團熱軋產品價格狂漲，國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵（9957）10月不銹鋼盤價出乎意料大漲，市場預期同業將跟進，激勵鋼鐵類股指數30日在上市、上櫃兩市場大漲3.1％、2.16％，包括世紀鋼（9958）、燁興（2007）等15檔價量雙贏。

興櫃股燁聯鋼鐵日前率先開出的10月不銹鋼盤價，跌破業內眼鏡，激勵30日股價大漲逾7％，同為「燁家班」的燁興、燁輝也雙雙漲逾4％；鋼鐵龍頭中鋼更吸引外資回流，終結連九賣、轉買超1,914張，股價勁彈逾3％。

股價漲幅逾3％的還包括，世紀鋼、允強、官田鋼、海光、盛餘、有益、彰源、威致、新光鋼、運錩、榮剛、美亞以及大國鋼等，成交量全數呈日增。

富邦投顧產業速報指出，大陸重點鋼企粗鋼日均產量跌破200萬，使淡季價格表現仍居相對高檔。由中鋼10月盤價來看，短期鋼價雖有震盪，唯季度不看淡，維持易漲難跌格局，尤其近期大陸能耗雙控政策積極落實，配合第四季旺季需求漸現，有利鋼價後市表現。

本土投顧龍頭日前也出具報告表示，鋼市多頭將延續至2022年上半年。儘管鋼價漲勢不若2021年上半年，但產業供需健康，使煉鋼利差維持高檔。中鋼前次空頭2018年11月～2020年9月，為時23個月，主因美中貿易戰後發生疫情，延長空頭。而多頭自2020年10月至今約十個月，反映鋼市供需吃緊持續，帶動鋼價上漲等利多因素。若按前述規律，合理推估鋼市多頭循環可至2022年上半年。

法人預估，中國積極減產，2022年可能訂出產量年減目標，加上國際鋼價仍強等因素，鋼鐵產業獲利將隨供需明顯改善，即使進入下波空頭循環，衰退幅度可望將較先前為低，獲利高檔將成常態。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意