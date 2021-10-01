證交所表示，正基科技（6546）於9月30日函知撤回其股票上市申請案。正基30日在興櫃交易股價並未受到波動，最後收盤成交參考價為78.8元，上漲2.99％，收盤均價為78.78元。

(時報資訊)

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