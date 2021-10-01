投信在9月季底最後兩天大敲49.1億元，主要集中在權值股、半導體股、面板股及塑化股四大族群，力拚好績效，據統計，買超台積電（2330）、台塑（1303）各9億多元、8億多元，合計買超十檔上市股都超過2億元。

外資三日連續賣超合計達573.56億元，證券自營商也急著在季底實現獲利，連三日賣超125.37億元，只有投信與官股券商為了美化帳面，提升操作績效，近兩個交易日並肩作戰，合體護盤台股。

投資專家表示，投信在6月及7月趁著指數衝高至萬七至萬八高點時，大舉逢高調節，各賣超49.15億元及188.55億元，到了8月開始轉買，買超62.02億元，9月再擴大買超為75.07億元，從投信操作來看，很明顯在8月及9月提前展開第四季、年底投資布局。

法人分析，9月來投信買超75.07億元，光是最後兩個交易日就買超49.1億元，可見投信積極作帳的態度，尤其鎖定買進被動式基金ETF重要投資部位的台積電，這兩天就買超近10億元，其次為投信重倉持股及近日有油價大漲題材加持的台塑8.38億元，塑化股華夏、亞聚等，都各獲投信買超4～5億元。

此外，買超健策、瑞昱、世芯-KY、群創、友達以及聯發科等，各在2億元以上，買超1億元以上的上市股，更有偉詮電、南電、南亞科、國泰金、華航、裕民、創意、中鋼、世紀鋼、鴻海、南亞等11檔，投信在季底作帳行情買的十分用力。

而投信也逢高在季底展開個股結帳，祥碩近二日遭投信賣超逾5億元最多，威鋒電子及欣興各遭調節3億元以上，金像電2.66億元，緯穎、長榮、晶碩、矽創等都各遭投信賣超1～1.9億元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意