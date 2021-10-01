台生材（6649）30日召開董事會，通過總經理廖俊仁辭職案，另外，獨立董事也對該公司辦理每股21.2元的現增案，持保留意見。由於廖俊仁為創始團隊，加上董事長去年6月也變動，後市經營階層的調整，備受關注。

為因應未來美國各項臨床試驗專案費用及充實營運資金所需，台生材是在9/13董事會中通過辦理現金增資發行普通股9000張，發行價格暫定為新台幣21.2元，預計募集資金1.908億元。

聚焦高階植入式醫療器材產品研發的台生材，2012年創立，其團隊與技術均出自工研院，三大產品線包括泡沫式人工腦膜產品、腦中風血栓負壓移除導管系統及治療早期退化性關節炎組織修復再生產品。

其中，創始產品「泡沫式人工腦膜」技轉自工研院腦部手術創局材料，可有效降低手術風險與後續醫療支出，該產品於2018年6月通過台灣TFDA上市許可，目前已在各大醫院銷售中，該產品今年5月也取得美國臨床試驗許可，預計將在美國開始執行人體臨床試驗。

另外，腦中風血栓負壓移除導管系統則已於2018年7月取得美國FDA 510(k)產品上市許可，隨著美國疫情逐漸控制下，已順利出貨銷售至美國地區並進入醫院體系。

台生材是在2019年6月以每股42元上櫃，歷史新高是去年7月創下的52.8元，該公司目前仍屬於虧損狀態，去年每股淨損1.68元，今年前八月營收0.278億元，年增672％。

(時報資訊)

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