五倍券即將於10月上旬發放，配合每年狂歡購物節雙11題材漸發酵，相關概念股由網家（8044）、燦坤（2430）、台驊投控（2636）等含蓋電商股、電子通路股、運輸股齊步反彈，尤其航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）30日各獲三大法人狂敲27,535張、13,364張。

儘管近日相繼受到中國恒大事件及中國大陸雙能耗雙控、限電等重大政策衝擊，引發外資大舉提款，造成台股大地震，但隨著進入第四季全球消費旺季，最重要的是雙11光棍節近年來風靡全球，接下來還有包括歐美年底感恩節及聖誕節等消費旺季，以及第四季將有中國農曆年前提前拉貨的熱潮，推升相關受惠股30日股價表態大漲。

篩選9月30日股價表現強於大盤，且法人買超個股包括華航、長榮航、台驊投控、網家、燦坤、榮成、中菲行、宅配通、嘉里大榮及藍天等十檔。市場法人指出，近來因塞港問題嚴重，全球貨運量可能由海運貨櫃舒解一部分至航空貨運，因而帶動以外資為主的三大法人30日大舉敲進航空雙雄。

電商股近幾個月來受惠於疫情帶動網購激增，再加上五倍券即將上路，更吸引市場對電商股的關注，尤其富邦媒日前一度衝上2,000元，帶動網家股價也跟著動起來。

(時報資訊)

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