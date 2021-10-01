因應氣候變遷，各國積極訂定「碳中和」目標，中國大陸限電政策牽動台系供應鏈布局，綠能、儲能等將為未來重要發展產業，在成長樂觀預期下，綠能概念股9月30日大舉吸金，世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）同步攻上漲停。

由於中國大陸近期煤炭供應不足，導致電力短缺，預料將進一步促進太陽能、風電等新能源發電站建設，且隨著「碳中和」逐漸成為全球目標，預估2040年全球儲能市場規模年複合成長率將超過70倍，帶動相關供應鏈逐漸成為市場關注熱門題材。

同時，因應新能源電力不穩定性，未來儲能系統的需求將大幅成長，以併網配建儲能方式，擴大峰穀電價價差等政策，引導儲能市場加速發展。群益投顧預估，未來五年中國大陸儲能需求年平均增幅將達到45％。

據統計，挾帶綠能、儲能題材，9月30日股價強勢上攻的個股包括世紀鋼、上緯投控、永冠-KY、桓鼎-KY、美琪瑪、新光鋼、加百裕、康普、亞力、廣錠、研華、東元、台達電、國際中橡、立凱-KY等15檔，扮演盤面吸金主流。

其中，離岸風電指標股世紀鋼、上緯投控領軍衝高，雙雙亮燈漲停，永冠-KY大漲7.03％，帶量收復月線。

而電池材料以及模組廠也一改近期回檔修正的態勢，美琪瑪、康普等皆獲得外資買盤卡位。

桓鼎-KY則受惠跨足電池儲能業務，取得電池模組廠佐茂25％股權，預料10月將併入營收貢獻，且集團將轉往綠色工程發展，結合建材與電池儲能系統，並應用於資料中心等場域，明年毛利、獲利可望同步成長。

凱基投顧分析，中國大陸「能耗雙控」政策，對整體產業造成長期結構性影響，未來產業能源轉型勢在必行，將帶來 綠能發電、電動車、儲能等產業長期商機。

(時報資訊)

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