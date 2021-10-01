在國內不銹鋼龍頭燁聯（9957）29日開出10月304系列鋼板捲產品內銷價每公噸大漲7,000元後，30日另一上游板材大廠唐榮（2035）與不銹鋼盤元大廠華新（1605）開出的10月盤價，均縮小漲幅，其中，唐榮內銷價每公噸漲4,500元，外銷價漲160～250美元；華新不同規格產品每公噸調漲1,500～3,000元，均低於市場預期。

此外，另一家不銹鋼盤元大廠燁興（2007）30日也決定，10月盤價除將參考上游廠開出的價格外，也將比照前幾個月，採議價方式與下游客戶洽談，希望能提出客戶較能接受的價格。

唐榮表示， 鑑於近期國際鎳價波動、及30日印尼青山不銹鋼廠報價向下修正，為貼近市場價格，該公司10月牌價決定，304冷熱軋鋼板捲每公噸調漲4,500元、316L附價平盤；304冷熱軋外銷基價依不同地區每公噸調漲160～250美元。

華新30日也開出10月內銷盤價，包括304系列不銹鋼盤元和316系列合金產品，每公噸都調漲3,000元，至於400系列不銹鋼盤元產品每公噸調漲1,500元。

華新表示，近期大陸的拉閘和限電政策，直接衝擊不鏽鋼產業，造成供給面嚴重吃緊，並帶動了大陸相關產品期貨及現貨市場行情，漲幅每公噸高達人民幣2,000到2,900元不等。

華新指出，該公司審視國內外整體產業生態，僅就部分原料成本做出反應，其餘不足部分由公司暫行吸收，再擇適當時機反應，因此針對10月的盤價，只做適當的調漲。

對於唐榮開出的盤價，下游允強（2034）、彰源（2030）等相關鋼廠表示，只有盡力反映成本，跟著調漲10月盤價。

惟燁聯對於唐榮下修板材盤價，並沒有多做回應，只表示將了解整體市場與下游意見後，再做定奪。

(時報資訊)

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