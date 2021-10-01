永豐餘投控（1907）加速旗下金雞事業進軍資本市場，繼家紙一哥永豐實（6790）9/29掛牌上市後，30日董事會決議通過永道射頻技術在台申請上市案，這家全球最大RFID標籤ODM廠商預計在2023年上市，接著永豐餘工紙也將推動上市。法人估，永豐餘投控將進入投資獲利回收高峰期。

永豐餘旗下可控制公司多達98家，永道可望成為第九家上市公司。永道原計畫在上海申請上市，卻因為4月集團大家長何壽川、何奕達父子退出永豐餘董事會，與永道送件資料不符，須撤回重新送件，讓永豐餘轉念留在台灣上市。

針對上市地點由大陸轉回台灣，永豐餘投控表示，永道去年底在新北市土城建置新廠，就近服務客戶，也看到新商機，包括無人商店、交通運輸票券、貨物運輸等應用領域，以台灣做為永道發展新商模的基地，未來進軍全球市場。

接下來，永道將進行股權架構重組，以利後續在台上市相關規劃，若以上市對外釋股三成計算，初期將為永豐餘投控帶來可觀的投資獲利，隨著這些子公司營業規模擴大，每年也將挹注母公司股利和約五～七成獲利。例如2017年上市的子公司申豐（6582）為例，營收從29億元成長為2020年的52億元，EPS從3.46元增至16.85元。

永道2007年成立，為全球最大RFID標籤ODM製造商，市占超過25％。因應5G時代來臨，物聯網發展更趨多元成熟，因應全球供應鏈由全球分工轉為短鏈供應，在兩岸設有三家工廠，土城廠年產能10億枚標籤，大陸兩個廠產能逾30億枚。

永道2020年營收16.59億元、獲利2.24億元、EPS為2.24元；2021上半年營收10.15億元、獲利1.53億元，成長35.46％。目前RFID運用，服飾及零售占逾七成，其次為交通運輸票券、物流追蹤。因應AIoT迅速發展，RFID將走向虛實整合互聯網的新商模，隨著5G架構愈來愈完整，商機將是4G時代的百倍。

(時報資訊)

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