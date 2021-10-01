鑄件大廠永冠-KY（1589）大陸江蘇鋼銳等三座工廠，9月最後一周配合當地政府限電措施而停工至30日，但未影響9月1.6萬噸出貨目標，已透過台商與當地政府溝通，爭取10月4日起復工生產。永冠目前風電、產業機械及注塑機等訂單年底前滿載，部分訂單能見度看到明年元月。

永冠表示，在大陸浙江及江蘇兩地總計五座工廠，其中江蘇鋼銳精密機械、上海機床鑄造一廠（蘇州）及寧波永祥三座工廠，配合當地政府限電措施，江蘇鋼銳及上海鑄一廠從9月27日起至30日停工四天，寧波永祥鑄造28日起停工三天，三座工廠合計產量占永冠總產量逾六成，另外兩座工廠正常生產及出貨。

永冠指出，以9月出貨1.6萬噸來看，寧波永祥、上海鑄一預計各出貨三千噸、江蘇鋼銳廠出貨四千噸，目前看來，9月出貨不受停電影響，大陸廠限電措施若侷限在9月最後一周停工，只會影響10月上旬出貨，對今年出貨目標18.5～19.4萬噸挑戰新高，沒有任何影響。

永冠坦言，大陸不同省市或城市，有不同的限電作法，永冠10月出貨情況還不明朗，關鍵在於下周工廠能否復工生產。

永冠指出，已透過台商協會向當地政府反映，江蘇鋼銳及上海鑄一兩工廠9月底提前放假，爭取十一長假期間，產線可以提前至10月4日起復工，以滿足訂單需求。

永冠強調，台灣台中港設新廠仍依原訂計畫2022年第二季正式量產，第一期投資金額新台幣52.2億元；前進泰國投資設廠案，目前因當地再度爆發疫情，無法派人到現場支援，建廠動工案目前還在觀望。

(時報資訊)

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