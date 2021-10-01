大陸實施限電措施，考量大陸市場下半年經濟可能放緩，加上亞德客-KY（1590）辦理現金增資恐稀釋獲利，日系外資出具最新報告，將亞德客目標價由1,300元下修至1,060元。不過，亞德客表示，生產出貨不受限電影響，第四季線性滑軌出貨會大幅成長。法人預估，全年合併營收仍有望挑戰新台幣240億元以上的歷史新高。

日系外資今年初曾預期亞德客會因大陸自動化設備需求增溫而受益，調高目標價至1,300元，但同一日系外資近日最新出具報告則認為，大陸自動化設備需求提升是長期趨勢，亞德客可受益，但大陸實施限電措施，經濟成長恐趨緩，加上亞德客正辦理10,975張現金增資案，將今、明及後年EPS預測分別下修為33元、38元、44元，比市場預估減少1％～9％不等，基於上述理由，將目標價調降至1,060元。

亞德客30日股價下跌12元、以875元作收，成交量1030張；外資小賣97張。

亞德客財務長曹永祥表示，廣東佛山、浙江寧波都實施限電，不過亞德客屬於優先供電企業，生產不受影響，佛山曾配合當地政府要求停工一天，亞德客視為每周一天的休假日，並未影響生產，大陸廠9月27～29日出貨也未受限電影響，但囿於工作天數減少二天，9月出貨很難超越8月，但仍會優於去年同期；此外，大陸十一長假開始，亞德客10月4日將提前復工生產。

亞德客重申大陸當地氣動元件需求續強，今年大陸市占率可望提升10％。亞德客7、8月營收除電子零件需求成長有限外，電池、機械工具及電動車等產業都大幅成長，月營收減幅控制在中低個位數。

亞德客今年第三季營運相對第二季屬於淡季，但9月接單出貨比回升超過1，大陸廠設備稼動率仍維持110％，優於去年同期，可望續創同期歷史新高；第四季線性滑軌出貨會大幅成長，有機會推升今年合併營收挑戰新台幣240億元以上，飆史上新高。

亞德客今年辦理10,975張現金增資案，每股發行價格訂為718元，承銷商採包銷制，不論認購情況如何，亞德客都可募集約78.8億元。

(時報資訊)

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