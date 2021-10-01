PPTC廠富致（6642）30日6,000張增資新股上櫃交易，股價卻不受籌碼面影響，逆勢收紅，不過，受到下游客戶限電衝擊拉貨動能，法人預期，富致9月營收恐終止創高，由於台商圈小道消息盛傳，十一長假之後還有另一波限電，公司內部預期，季營收可能在第三季觸頂。

富致發行6,000張現金增資股30日上櫃交易，雖有籌碼面亂流，但富致股價前一天已經先大跌，30日股價小開低，終場上漲3.87％，以77.8元作收，完成現金增資之後，富致資本額略增至3.74億元。

富致產能全數在台，8月還有新產能提前開出，激勵8月營收創下歷史新高紀錄，富致產能雖不受大陸蘇州、昆山大限電影響，然而富致表示，客戶的產能絕大多數都在大陸，客戶產線停擺影響拉貨動能，9月營收要超越8月實屬不易，整體第三季營收因7、8月表現優於預期，還有機會超越第二季；由於限電問題導致第四季變數驟增，富致對第四季景氣看法暫轉保守。

這一波限電來得突然，大部分台商均以庫存因應，或是在十一長假期間加班補回產能，但是不少小道消息指出，十一長假之後，還有下一波限電，東莞有可能被納入範圍，江蘇則傳出供五停五，紛亂的小道消息已讓台商繃緊神經。

被動元件歷經這一波大跌，災情慘重，類股幾乎全部跌破年線支撐，目前僅保護元件股聚鼎（6224）、富致還力守年線之上，已屬相對抗跌股。

(時報資訊)

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