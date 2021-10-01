金屬機殼廠可成（2474）日前參加法說會，儘管上半年NB金屬機殼比重仍高達80％，汽車比重僅1％，但在折舊減輕、產品組合優化之下，第三季、第四季毛利率有機會持穩於第二季水準，為可成處分大陸泰州廠之後，相對高檔位置。

可成毛利率已經連續三季站穩3字頭，為處分大陸泰州廠之後，相對高檔毛利率，根據法人轉述，可成在法說會上表示，第二季營收因筆電供應鏈缺料影響，致營收季減17.6％，表現不如預期。目前預估第三季營收可望與第二季持平，而在折舊減輕、金屬機殼產品組合優化之下，第三季、第四季毛利率可望與第二季相當。

可成統計，今年上半年NB機殼占營收比重約80％、平板電腦約占20％、汽車約占1％，公司在出售泰州廠之後，定調電動車金屬內構件、醫療器材、5G相關金屬機構件及散熱產品為三大新事業，期待在三～五年內，各占營收5～10％。

可成也證實，新切入二家電競NB金屬機殼客戶，可望分別在第四季、明年第一季開始挹注營收，但相較於公司手上現有的美系客戶，規模仍不大。

可成原預期第四季營收在筆電缺料舒緩之下，有機會維持季增趨勢，但是中國大陸限對對NB供應鏈的衝擊難料，目前還難以評估第四季營收趨勢。

可成日前宣布啟動庫藏股，將在109.2～256.8元區間價位，買回2.5萬張庫藏股，此為可成第二度執行庫藏股，有庫藏股的支撐，可成股價維持橫盤。

(時報資訊)

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