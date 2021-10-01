能耗雙控登場，台商挫著等，廠區位於昆山的尼得科超眾（6230）也於日前接到希望共體時艱一起節約用電的電話通知，不過，由於後續有十一長假接續要來，尼得科超眾已透過彈性調整假期，將對9月營收的影響降到最低，法人推估，尼得科超眾9月營收仍可保有與去年同期及上月持平的表現。

中國祭出「能耗雙控」政策，不少台廠面臨停工的窘境，針對此政策要求，廠區位於昆山的尼得科超眾也受到牽動。

不過，尼得科超眾指出，中國政府並未強制進行停電，只針對部分高耗能用電加以管制，尼得科超眾在大陸的產線以組裝為主，用的是一般的220伏特的電，僅少部分的熱管和手機熱板的生產耗能比較高，用的是380伏特的電，不過推估影響應不大。

為降低衝擊，尼得科超眾決定因應政策要求，將十一長假日期往前挪，預訂10月2日就會將十一長假的假全休完，10月反倒沒有長假效應，至於9月，原本就為因應10月長假而提前備料生產，9月營收應會落在今年8月9.15億元以及去年同期的9.19億元的上下範圍之內，「不會偏離太多」。

尼得科超眾今年上半年受到銅價飆漲以及匯損的拖累，上半年累計營收48.05億元，仍較去年同期的40.06億元，年增近二成，但獲利卻不增反減，經結算，上半年累計稅後盈餘為2.22億元，呈年減29.75％，每股盈餘為2.57元，展望下半年，因商用及電競NB訂單穩定，網通以及伺服器前景也不錯，下半年仍有旺季可期，下半年營運可望優於上半年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意