遊戲大廠鈊象（3293）董事長李柯柱表示，展望下半年，除了持續穩固台灣市場以外，也將深耕海外，年底以及明年初將推出新手遊、新的商用機台、以及在美國推出新的授權平台，以擴大市占率，全年營運將有望優於去年表現。法人表示，鈊象今年3月營收9.94億元，寫下成立以來單月最高峰，預期在新品、新平台帶動之下，短期內營收將有望再突破單月高點。

今年前八個月鈊象營收75億，年增41％，李柯柱形容「是公司的豐收年」，跟公司內部預期的目標相比算是達到高標，比預期還要好。主要的成長動能，則是來自旗下6大網路遊戲App前八個月成長19億元，商用遊戲機部分同步成長約3億元。

而在商用遊戲機的部分，上半年推出「奧特曼系列變身大對決」、「狂野飆車9」，市場反應熱絡，下半年將在美國推出的「狂野飆車9」以及新的魚機，將於第四季發酵。惟受到疫情影響，鈊象預估商用機台下半年營運將跟上半年持平。

在新遊戲部分，接下來鈊象在年底將推出音樂新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」，先以台灣為主要發行市場，預計將在明年寒假搭上旺季效應做推廣。

「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1,500萬～2,000萬元，且是知名IP，預期推出之後，將有望再吸引老玩家回流。

至於美國遊戲授權業務部分，李柯柱表示，鈊象在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。因此，明年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻占到的四成市占率。

此外，在商用遊戲部分，主要市場仍然以中國大陸以及美國為主，今年上半年奧特曼系列變身大對決、狂野飆車9如期推出，市場反應也熱絡。下半年也將在美國推出狂野飆車9以及新的魚機，有望在第四季發酵。不過中國市場在經歷幾波疫情之下，因此調整商用遊戲機下半年的營收表現與上半年相當。

鈊象股價自6月初940元高點一路向下修正，30日收盤655元，跌幅約三成。

李柯柱說，公司一向不評論股價，且營運基本面一直都沒有改變，經營團隊的股份也沒有變動，唯一改變的就是「接到很多股東的投訴電話」，不過他強調，股價是一時的，最終還是要回到公司基本面與價值去看。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意