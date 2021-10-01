蘋果（Apple）近期流出一項新的專利，筆電將配置觸控筆凹槽，代表未來Macbook系列將有機會迎來觸控功能，長久與蘋果合作的高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）已經具備專攻商用筆電等級的整合觸控暨驅動IC（TDDI）產品。

法人圈看好，若蘋果後續端出相關功能，譜瑞-KY有機會藉此加碼拿下蘋果Macbook系列TDDI訂單。

根據美國專利商標局最新公告，蘋果新專利將可望讓筆電配置觸控筆凹槽，取代原先Macbook Pro的Touch Bar位置。外界推測，根據現行的蘋果觸控筆功能，可讓觸控筆在平板電腦上繪畫或書寫，若未來筆電也具備觸控筆，代表蘋果正在規劃推出具備觸控螢幕功能的筆電，

據了解，譜瑞-KY長期與蘋果合作並供應高速傳輸介面晶片，譜瑞-KY近期也宣布，將推出整合觸控控制IC、面板驅動IC、T-CON及電位轉換器等TDDI產品。譜瑞-KY指出，該款產品為針對高解析度筆電面板應用，並支援eDP 1.4b的面板自主刷新（PSR）功能及高動態範圍影像顯示（HDR）等技術。

譜瑞-KY指出，該款新品可充分調整行與列的的驅動時序，可以支援多種不同的面板設計，增加邏輯線路整合主動筆功能，支援市面上多種主流主動筆通訊協定，可書寫、作註釋及快速筆記，提供與真實筆在紙上書寫類似的體驗。

法人看好，若未來蘋果推出具備觸控功能的Macbook系列筆電，譜瑞-KY有機會以該款產品切入蘋果供應鏈，擴大拿下蘋果訂單，使出貨動能及營運表現更上一層樓。

事實上，在Surface、Chromebook以及非蘋筆電品牌都開始推出具備觸控螢幕的筆電後，市場便掀起一股筆電觸控熱潮，且未來更有機會擴大支援觸控筆功能，使筆電功能更加強化，讓市場也期待未來蘋果也可望推出相關功能的筆電。

譜瑞-KY 8月合併營收達17.14億元、年成長17.1％，創下單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長34.1％至127.79億元，改寫歷史同期新高。法人推估，譜瑞-KY下半年營運表現可望優於上半年水準，全年獲利將有望再度改寫新高表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意