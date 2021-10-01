台股30日迎反彈，惟權王台積電（2330）表現稍嫌平淡，僅以平盤作收。不過，電子股「老大哥」股價退一步，反倒「讓出空間」使資金轉進中小型電子股，首利（1471）、永崴投控（3712）、今皓（3011）等亮燈漲停，電子小兵「海闊天空」、大展反撲氣勢。
法人指出，台股量縮震盪，權值股缺乏量能推動，表現空間低於中小型股，惟研判部分族群業績動能強勁，屆時仍有伺機表態機會。
台股資金續轉入中小型電子股，據統計，30日漲幅逾5％的上市櫃電子股中，近七成為市值不到百億元的中小型股。
再從中篩選30日成交量逾500張者，則有首利、永崴投控、今皓、福華、無敵五檔亮燈漲停；聯光通、美而快、達能、中揚光、鑫科、國碩等漲幅6～9％，太陽能股受惠「限電」吸引買盤進場，國碩30日獲外資買1,239張，電子零組件、通訊網路、光電等也入列。
富邦投顧董事長蕭乾祥分析，美股高檔震盪將影響台股表現，且權值股在缺乏量能推動下，表現空間低於中小型股。
不過，蕭乾祥也點出，電子旺季效應雖受大陸限電、供應鏈長短料失衡等變數衝擊，惟預估股價經整理後，半導體、網通及關鍵零組件族群仍有表現機會；非電族群則有綠能、紡纖題材增溫，亦有望成法人青睞對象。
(時報資訊)
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