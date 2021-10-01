《天下雜誌》30日頒發「天下企業永續公民獎」，元大期貨（6023）連續四年榮獲此項殊榮，今年為第二年躍進小巨人組前十名，排名再創歷年新高，從眾多知名企業中嶄露頭角，一舉奪下排名第四，為期貨業界唯一獲獎。因應全球疫情蔓延，元大重視各項數位發展與營運績效的同時，仍不忘落實企業永續經營之初衷，積極參與社會公益與環境保育，實踐企業社會責任與目標。

元大期貨副董事長周筱玲表示，面對疫情三級警戒期間，元大第一時間帶領同仁，主動發起感謝醫護人員的社群影音活動，並期勉團隊共同打造有溫度的金融交易服務，秉持「線上有深度，線下有溫度」專業與熱忱，打破空間的限制，「以遠端視訊拜訪，提供更貼近客戶的金融服務」。疫情期間，公司特別發放一萬元防疫津貼，感謝第一線同仁，以「服務不中斷」的精神堅守崗位，扮演好期貨台灣隊的角色。

元大期相當重視公司治理、企業責任、社會參與與環境保護各項指標，以「創新永續 跨境領航」之目標，實踐ESG企業永續。公司嚴格管控內部機制，2020年取得資訊安全管理系統（ISMS）與ISO 27001國際資安認證，把關內部軟硬體設備及風險控管機制，防範交易資訊遭竊或外洩之風險，讓客戶安心進行期貨交易；社會參與方面，主動回饋參與各項公益活動，幫助弱勢家庭、偏鄉孩童、在地農產及捐血捐贈；環境保護主動響應集團綠能環境政策，導入期貨業界首家綠電分公司，預計2022年第一季供電，亦為首家發行CSR報告書之期貨商，於2015年起接續導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 20400永續採購指南及ISO 14046水足跡盤查等驗證。

2021年元大期榮獲國際知名財金雜誌《The Asset》給予年度最佳期貨商之最高肯定，並獲得2020 THE ASSET ESG CORPORATE AWARDS金獎，為亞洲唯一獲獎之期貨商，更連續六年奪下台灣期貨交易所頒發鑽石獎「期貨經紀商交易量第一名」， 彰顯元大於國內外期權商品推展及金融創新發展上，在國際市場與主管機關備受肯定。

(時報資訊)

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