天候異常，產棉國發生蟲害，造成國際棉花期貨漲破近十年新高，加上油價居高不下，大陸加大能耗雙控力度，使大陸化纖廠產能受限，台灣紡織廠相對受益，包括南紡（1440）等15檔紡織股30日齊步飆升，股漲慶賀。

紡織股30日漲勢凌厲，包括集盛、力鵬、力麗、聯發及南紡等9檔拉上漲停板價，其中，尤以上游化纖廠漲勢最為整齊，惟三大法人在紡織股著墨不多，研判以業內點火為主。

群益投顧指出，能耗雙控衝擊中國大陸化纖業，台灣化纖廠相對受惠，而另一方面，越南疫情停工利空趨緩，台資越南廠即將復工，搭配棉花期貨價格飆升，使紡織股又重新引起投資人的注意。

群益投顧表示，紡織或其他傳產股通常伴隨資產題材，由於全球原物料飆升、通膨壓力居高不下，擁有資產的紡織股，也成為抗通膨概念股。南紡打造「台南購物中心」、「南紡科技園區」等，土地資產潛在利益雄厚，即是一例。

法人分析，棉花期貨漲破每磅1美元，為近十年來首度衝破此一關卡，主因氣候不佳和物流受阻影響供給，全球服裝生產成本也因而墊高，可能導致服裝售價上漲。

近期正值紡織業與品牌客戶商議明年訂單之際，原料成本的上升，有利於織布成衣廠向客戶爭取漲價。不過，也須留意，品牌客戶即使願意吸引漲升的紗價，也可能砍掉部分高單價訂單因應，因此，雙方談判結果對紡織業上中下游孰優孰劣，尚難判斷，有賴觀察後續剛性需求，是否能支撐服裝的漲價。

國泰證期資深經理蔡明翰分析，紡織族群中聚酯等相關產品皆由原油提煉而來，近期油價持續走高下，不僅產品報價有望受到推升，預期將激起市場回補庫存需求，價量同步轉強之下，獲利將受到激勵，但股價明顯落後下出現補漲。具基本面支撐，且資金流入，短線有望維持強勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意