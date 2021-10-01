搶搭「五倍券」商機，台灣高鐵（2633）趕在9月底祭出優惠方案，TGo會員使用五倍券購票滿額，相當於可享有5折以上的車票折扣。同時，還有高鐵假期、飯店聯票與通勤優惠等方案，力拚10月平均載客率回到7成以上水準，第四季運量可望逐月走揚。
台灣高鐵營業資深副總孫鴻文表示，隨著國內疫情趨緩，公司推動國旅市場復甦不遺餘力，搭配政府五倍券振興措施，一口氣推出「紙本券滿額送」、「雙人55折」、「五星自由行」、「自駕輕鬆升級」四項專案，搭配「飯店聯票」、「10月通勤有禮」等專案，「4+2」項優惠10月全面啟動。
其中，針對TGo會員採紙本五倍券買台灣高鐵車票滿千元以上，即加贈一張5折乘車票兌換券，每位會員最多贈送5張，共限量10萬張，配合五倍券領取時間，自10月8日開放購票。
孫鴻文指出，今年5月本土爆發新冠疫情，使得台灣高鐵運量大幅減少，統計在疫情爆發前，1～4月平均載客率還有5成8，但前8月平均載客率僅4成多，與以往約6成5有明顯落差，隨著疫情趨緩，國旅市場復甦，搭配政府五倍券優惠帶動之下，期望10月平均載客率能回到7成以上，效益延續到11、12月，目標運量穩步提升。
台灣高鐵受疫情干擾，單月營收曾一度跌落10億元整數關卡，不過，由於運能、運量回升，市場預期第三季營收將是谷底，加上第四季促銷專案出籠，進一步刺激買氣，並陸續迎來雙十連假、聖誕節、跨年等旅運熱門時段，營運動能將明顯復甦。
此外，對於通勤族群期盼開放自由座，台灣高鐵表示，10月將延續「通勤有禮專案」75折優惠，TGo會員10月內購買同一區間對號座車票次數達34次以上，並完成搭乘者，即可享相當於75折優惠回饋。後續將根據政府防疫指引機動調整。
(時報資訊)
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