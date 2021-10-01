各國新冠肺炎疫苗接種率提升，日本、美國等多國陸續放寬邊境管制，同時輝瑞（Pfizer）首席執行官阿爾伯特.布拉（Albert Bourla）也指出只要每年接種疫苗，一年內人類將從新冠肺炎疫情中解脫，市場預期航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）業績將擺脫谷底走揚，外資連六買長榮航。

因全球接種疫苗速度及普及率升高，新冠肺炎疫情趨緩，日本、美國、加拿大、泰國等國陸續宣布放寬邊境管制，吸引外資近期大買航空雙雄：長榮航及華航，激勵兩檔個股近五個交易日大漲7.08％及6.83％，長榮航、華航股價日K連八紅，外資連六日買超長榮航5.08萬張，華航30日亦獲外資加碼1.95萬張，國際間的航空股也大幅度走揚。

台新投顧副總黃文清表示，因全球新冠肺炎疫情趨緩，為了挽救觀光產業中的旅遊、飯店、航空經濟，各國政府已經陸續針對邊境管制開始鬆綁，尤其美國11月初開始，入境美國旅客只要提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，形同美國對疫苗接種率高的地區放寬限制。

泰國則對於完成疫苗接種的入境人士，隔離日數可減少至七天；至於曼谷、清邁、華欣、普吉等十個重點觀光地區，11月1日起，免除已接種疫苗人士的隔離措施，希望挽救疫情重創的觀光產業。

日本將在10月起放寬邊境防疫措施，入境日本的旅客只要接種完疫苗，僅隔離十天，比先前14天減少了四天。

雖然長榮航、華航股價大漲，但9月客運的營運恐尚難有起色，主因長榮航及華航受限於9月15日實施的機組人員「5+9」檢疫，機組人員調配困難而有減班，9月客運的業績恐將低於8月，業者也認為希望政府儘早將機組人員「5+9」檢疫規定放寬，讓業者可搭上各國邊境管制鬆綁的客運商機。

華航今年前8月累計營收785.77億元，較去年同期成長2.63％，長榮航前8月營收611.37億元，較去年同期減少1.39％。

法人表示，因疫情期間，亞洲航空公司裁員及遇缺不補，並加速淘汰舊機隊，預計2022年航空產業復甦及供給減少下，客運票價有望優於往年，法人看好華航及長榮航2022年客運收入將年增超過八倍以上。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意