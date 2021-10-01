口罩大廠-CSD中衛去年底與金士頓在亞太地區合辦口罩設計大賽，最後由「怪獸國度」奪冠，不料，冠軍得主9月初因染疫離世，為感念作者在「怪獸國度」的創作留下滿滿正能量，中衛將這款「怪獸國度」重新包裝成公益聯名口罩，將提撥5％銷售額捐贈社福團體。

「怪獸國度」聯名口罩每袋5片裝售價89元，自10/5起將於全聯、屈臣氏、康是美、愛買、大潤發、杏一、維康、躍獅藥局、丁丁藥局、日藥本舖、City Super、松本清、特力和樂、小三美日及台中分子藥局等實體通路販售；另外在電商PChome獨家舉辦全站加價購活動。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，「怪獸國度」口罩設計者「Yman.S」是位馬來西亞的包裝設計師，將讓人恐懼的新冠病毒轉變成一隻隻可愛小怪獸，五顏六色的獨眼怪、三眼怪和胖胖怪擠在一起調皮歡笑，希望舒緩人們長期抗疫的緊張情緒，不料「Yman.S」於9月初因染疫不幸離世。

周令怡表示，人生中難免遇上要打怪過關的時候，為了替困在疫情中的人們加油打氣，CSD中衛特地將這款「怪獸國度」重新包裝成親子口罩，並且提撥5％銷售金額，捐贈給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，希望幫助弱勢兒童。

「怪獸國度」公益口罩分為大人款及兒童款，包裝袋暗藏玄機，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，讓此款親子口罩融為一體，添增設計趣味。

(時報資訊)

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