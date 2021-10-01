看準軌道商機，高雄清景麟建築團隊與泰嘉開發雙強聯手，揮軍北上嘉義高鐵站，推出總銷60億的「高鐵國際城」，也是該區域第二件大樓建案，每坪開價25到28萬元，比2015年率先出的「遠雄國寶」每坪13到17萬元，6年漲逾64％。

位於嘉義高鐵站生活圈的「高鐵國際城」9月30日動土，清景麟董事長林聰麟指出，「高鐵國際城」走路3分鐘就抵達嘉義高鐵站，又有嘉義科學園區開發利多，對在地的首購和首換族，具有相當大的吸引力。

林聰麟表示，「高鐵到那裡，發展就到那裡」，清景麟團隊與泰嘉開發合作，去年10月以每坪9.8萬元向台糖標得4963.38坪土地，這也是2家公司首度進軍嘉義。該案總銷約60億元，規劃2房和3房產品，介於23到38坪之間，每坪開價25到28萬元，如果以最大坪數加一個車位，總價約900到1,000萬元，預定2023年底到2024年初完工交屋。

林聰麟和泰嘉開發董事長呂金發透露，繼「高鐵國際城」之後，雙方在去年第二季以每坪12萬多在嘉義縣政府和故宮南院附近買進約5,100坪土地，預定明年初推出「世界城」，總銷可達65到70億元。

嘉義高鐵站生活圈第一個建案是遠雄集團推出的「遠雄國寶」，當初負責該案的遠雄房地產前行銷副總黃俊郎表示，2015年率先開賣的「遠雄國寶」每坪13到17萬元，等於嘉義高鐵站生活圈大樓房價，從2015到2021年間，6年上漲64.71％到71.43％，2房租金每月則介於2萬到2.5萬元。

(時報資訊)