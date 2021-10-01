冠德集團旗下環球購物中心全台第八店-桃捷A19店試營運，也是全台首家永續智能購物中心，館內70家品牌廠商中有30家使用永續環保材質，且智能數位支付與建置特斯拉、保時捷充電座高達13格等ESG綠色永續概念商場，在新店開幕與周年慶、振興券帶動下，有望挹注第四季業績成長1～2成。

環球總經理陳依華強調，A19店坐擁桃園球場站，加上周邊青埔商圈建案逾千棟，還有中壢、桃園區90萬戶人口消費需求；加上A19站日人流上萬人，估館內每月人潮可達40萬人次，8千坪賣場引進家樂福、寶雅、大創、JINS、詩肯等大型連鎖店，另樓上娛樂設施除餐飲美食一條街，還有16廳的喜樂時代影城、10米高的原岩攀岩館及樂天桃猿生態圈等，五至七樓還有ISKI滑雪俱樂部、主題餐廳及健身房等，預計11-12月陸續登場。

目前鄰近同業包括大江購物中心、中壢SOGO百貨等，為強化競爭力，中壢SOGO自去年起陸續改裝登場，大江購物中心則在近三年陸續改裝，至去年止全年營業額均超越50億元。A19環球加入除讓商圈擴大，亦進一步帶動青埔建案再飆高，例如冠德旗下建案成交價已來到每坪47萬元。

環球購物中心目前全台八店就有六店位於軌道站上，包括三鐵共構的板橋車站、南港站與高雄左營站，以及桃捷線上的A8、A9與新開店A19；其中A19店規模最大，且首度全面性建置綠色永續概念，並引進電動車複合品牌「躍紫綠能電動機車」，建構永續生活圈。

(時報資訊)