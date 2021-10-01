中國大限電、台灣電網同樣不穩定，漢翔昨（30）日宣布攜手台達電在台中廠區建置5MW儲能系統，目前已通過台電動態調頻備轉輔助服務能力驗測，預計10月成為全台第一家正式上線的企業，參與台電電力交易平台輔助服務營運，搶攻儲能系統市場商機。

據悉，為配合政府發展綠電，台電後續將釋出1,400MW（百萬瓦）的電力交易服務容量，包括半導體、石化、水泥、百貨商場等用電大戶，未來都將是綠電儲能系統的目標客群，龐大商機可期。

漢翔昨舉行儲能系統啟用典禮，邀請台電、台達電及相關供應商到場見證。漢翔董事長胡開宏指出，漢翔已成為台電電力交易平台日前輔助服務市場dReg0.25及dReg0.5調頻備轉輔助服務的合格廠商，這也是漢翔朝集團化發展的第一步。

胡開宏說，為使電網安全穩定，台電規劃電力交易平台，率先開設日前輔助服務市場，提供「調頻備轉容量」、「即時備轉容量」，「補充備轉容量」交易項目，供民間分散式電力資源，以競價方式供台電輔助服務調度，維繫電網穩定。

過往若電力系統發生緊急事故無法順利供電時，台電主要調度大型發電機組，未來透過此平台的輔助服務，可讓民間的發電或儲電業者加入電力系統，使電網穩定運作，有突發事故時能立即供電，將負面影響降至最低。

胡開宏說，漢翔積極布局儲能與售電市場，此次與台達電、偉昌電氣、東宏及慶華電機合作，歷時半年完成5MW儲能系統的建置，並於8月完工掛錶送電，9月順利通過台電輔助能力驗測，預計10月成為全台第一家正式上線的企業，參與台電電力交易平台輔助服務營運。

(時報資訊)