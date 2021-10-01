IC設計廠智微（4925）毫米波（mmWave）技術傳捷報，成功聯手音訊晶片廠驊訊（6237）開發的人工智慧（AI）毫米波手勢控制智慧耳機解決方案將於近期發表。法人看好，新應用有望讓智微、驊訊出貨同旺之外，且由於毫米波技術未來應用廣大，智微後續將有機會切入智慧手機、平板等終端應用，具備營運成長潛力。

智微衝刺毫米波市場成功打開新應用，旗下百分之百持有的開酷科技將聯手音訊晶片廠驊訊共同打造AI毫米波手勢控制智慧耳機解決方案將於下周對外正式亮相，代表智微毫米波技術已經達到量產水準，後續將有機會開始量產並貢獻業績。

法人指出，智微旗下開酷與驊訊共同開發的產品未來可望讓耳機具備手勢切換歌曲或是調整音量等功能，代表使用者無需拿出手機即可調整功能，預計10月上旬兩大廠將共同召開發表會，可望釋出更多資訊。

據了解，智微自2020年全面取得轉投資子公司開酷股權後，便投入大量研發資金在毫米波技術上，除了與驊訊共同聯手的產品之外。法人指出，智微還同步與行動裝置大廠開發毫米波技術新應用，後續將有機會切入智慧手機、平板電腦等終端裝置市場，若能成功打入行動裝置市場，智微將具備極大營運成長動能。

事實上，毫米波技術近年來備受市場期待，除了5G傳輸使用的高頻毫米波之外，車用雷達亦採用毫米波技術，另外在消費性裝置市場，蘋果、Google都已經展開以毫米波技術開發人機介面技術，且未來有機會導入到智慧手機或擴增實境（AR）裝置，超微（AMD）更於2017年收購毫米波技術打造VR／AR技術的Nitero，後續有望推出相關消費性裝置，使毫米波市場未來在消費性應用將備受市場期待。

除此之外，智微近幾年營運持續轉型，除了新開發的毫米波晶片之外，更持續強化USB、PCIe橋接控制晶片開發能力，當前除了主流市場導入的USB 3.2 Gen2轉PCIe或SATA介面之外，並已經開始針對新世代的USB 4及PCIe Gen4等高速傳輸介面展開體層（PHY）開發，替未來USB 4及PCIe Gen4新產品打下基礎。

(時報資訊)