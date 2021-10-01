因應氣候變遷是企業永續經營的重要關鍵，晶圓代工龍頭台積電於9月宣布2050年達到淨零排放目標，並發布第一本氣候相關財務揭露報告（TCFD Report），透過治理、策略、風險管理、指標與目標四大方向，推動低碳轉型與氣候調適，進一步驅動綠色半導體產業鏈發展，減緩衝擊及實現環境永續。此報告為台積電首次透過系統性的揭露架構、完整傳達台積電因應氣候變遷的努力與進程。

台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，台積電致力實踐企業社會責任，面對極端氣候帶來的威脅，除了從自身做起，訂定管理策略和目標，確立執行控管、建立永續文化，台積電也期許與外界攜手，打造一個生生不息的地球。

台積電的氣候變遷治理與管理架構由董事會直接監督，並由ESG指導委員會負責訂定公司中長期氣候變遷管理的策略方向，ESG委員會跨部門整合氣候行動的資源與進展，節能減碳委員會每季擬定氣候變遷調適與減緩管理方案，風險管理組織每年於審計委員會議中報告公司面臨的風險環境及因應措施。

台積電以TCFD架構執行氣候相關風險及機會鑑別，針對「淨零排放趨勢、旱災對自身營運衝擊、企業聲譽衝擊」等前三大風險，考量內部與外在環境變化，參考國內外各企業揭露之方法學進行衝擊財務量化評估，以減緩、低碳產品與服務、供應鏈減碳、調適四大主要管理策略因應，希望降低因氣候變遷帶來的營運與財務衝擊，提升組織氣候韌性。

依據TCFD建議準則，台積公司運用轉型、實體二種風險類型面臨的最嚴重情境，分析評估不同溫室氣體控管對公司營運或供應鏈造成的影響，並將分析結果納入策略韌性評估，使衝擊降至最低，達到生產零中斷的目標。

台積電持續力行製程溫室氣體用量最佳化、排碳潛勢最小化與尾氣削減最大化的標竿作為，全面導入最佳可行技術，同時長期追蹤四大主要管理策略的中長期目標及各項指標績效，並將其納入高階主管薪酬制度，不僅可吸引與留任高階主管，更進一步強化並落實台積公司ESG策略。

(時報資訊)

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