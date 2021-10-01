第十五屆《天下企業公民獎》30日舉行頒獎典禮，台灣大哥大第十四度獲獎，勇奪全台大型企業第四名，同時也第六度拿下電信產業第一名。

　《天下永續公民獎》以公司治理、企業承諾、社會參與以及環境永續四大面向，全方位評鑑企業的永續發展策略，這次評審給予「台灣大充分展現對於員工防疫的重視及用心，為電信產業之最」的高度評價。

　致力永續工作的台灣大於四大評比構面皆拿下優異成績，特別在「公司治理面」獲得所有參與評比的大型企業第二名，包含獨立董事席次占比過半、董事會成員在性別、國籍、專業等面向充分展現多元性，被評審盛讚為「大型企業中的典範」。

　台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大以最高標準的公司治理自我要求，董事會成員中九席董事席次有五位獨立董事，分別具有國際著名電信、科技公司之管理經驗，或具資安、創投、創新、法律等專業背景，兼顧兩性平權，目的就在幫助台灣大以更獨立超然的專業治理精神，帶領台灣大成為國際永續標竿企業，去年5G開台後，台灣大更推出全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」，在ESG各面向，台灣大所有同仁都發揮了自我挑戰的精神，創造更新更高的永續價值。

　台灣大總經理林之晨30日出席領獎時表示，基於氣候變遷的急迫，以及再生能源的短缺，台灣大宣示最晚2040年之前，最快2030年要達到RE100，這中間十年的差距在於台灣綠能電廠建設，其供應周邊配套措施仍然不足，讓企業光是想建造單一支的陸域風機都頗為困難。

　林之晨期望政府能協助排解民間企業在投資綠電所遇到的問題，鼓勵更多企業展現百分之百使用綠能的決心。

　期望在政府與民間企業的努力下，台灣可以打造領先全世界的綠電生態系，甚至可以成為綠能建設相關配套措施、生產的出口國。

(時報資訊)

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（更新：2021/10/01）
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