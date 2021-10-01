富邦媒董事長林啟峰認為，台灣無店舖占零售業的消費滲透率2020約僅10～12％、2021年大幅成長，但相較大陸已達到32％、南韓31％、美17％，他個人認為，台灣電商產業未來至少三年仍是快速成長期。

台灣實施三級警戒期間，富邦媒業績表現相較競業突出，市場分析，「富邦媒贏在別人做不到的」就是物流配送體系，林啟峰強調，「永遠覺得還有很多改善的空間」，因為momo的目標希望做到至少三小時配送，目前只做到五小時到貨且不是全面性，進度上有點落後，主要因為尋找適合的倉儲地點及進度上有些落後，一般來說，即便最小的倉庫，至少也要二千坪土地，愈接近都市區愈難找到這樣的標的，富邦媒雖然很想快速建立倉儲衛星網絡，但目前速度還不夠快。

對於PChome引進中華電信、中華開發金控資金展開策略合作，市場解讀為PChome聯手中華電對抗台灣大與momo富邦媒的戰略意義重大，林啟峰認為，整合一定會有綜效，PChome往整合方向走，是一個蠻好的方向，但富邦媒一直沒有把PChome當成完全競爭對手，而是把它看成同一個產業鏈看待，就像過去在電視購物時代，富邦媒與東森購物同屬一個產業，但那個年代如果有競業不小心賣到假貨，業界也都會受到影響，目前富邦媒與PChome是同業，兩家公司加起來就構成台灣消費者對網購的信任感跟好感度，PChome做得更好對momo是有幫助的。

他強調，電商目前在零售業的占比才1成多，仍在共同爭取消費者認同度的階段，與其說PChome是競業，不如說彼此都希望共同良性競爭、爭取消費者認同，「我跟詹董是好朋友」，這是一個唇亡齒寒、同一個產業鏈的概念，兩家公司很多廠商及消費者均重複，以產業鏈來看，異業合作對於整體產業是好的，產業界需要鯰魚效應。

至於Fintech業務，林啟峰表示，富邦媒相對很保守，已透過mo幣學習如何利用點數經濟進行法規允許範圍內的服務，未來等到法規更加成熟時，才會讓mo幣更廣泛的應用。mo幣現在是封閉系統，而PChome的Pi屬於比較開放的系統，封閉與開放系統都各有利弊，但是如果要拿到「最大的天下」仍應走向開放，此亦是富邦努力的方向，只是目前momo還沒把握往開放的方向走。

(時報資訊)

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