富邦媒（8454）董事長林啟峰30日表示，「第四季永遠都是業績最旺的一季」，今年又有五倍券十月上路挹注，第四季獲利相較去年大幅成長持樂觀看法。

展望2022年，富邦媒「五小時配送到家」將在五都全面推動，為此，2022年將新增20座衛星倉、總倉數達到50座規模，除了北、中、南已各設立一座大倉，還會在北部新增一座大倉。

外資法人推估，富邦媒2022年營收將首度超越1,000億元，每股稅後盈餘（EPS）超過20元。針對此，林啟峰強調，公司內部未做財測，但公司近五年每年都以營收成長20～30％為目標，2022年達到千億元營收是既定目標。

近期富邦媒因三大股東之一南韓WOORI HOMESHOPPING CO.申報轉讓3,800張持股，投資人心理因素影響下，造成momo股價大幅波動，30日穩住1,620元，但近五個交易日股價累計下滑20.78％，外資分析，WOORI於一天內以盤後交易出售持股，純屬WOORI或其母公司財務上有資金需求，後續樂觀看待富邦媒2022年營收成長20～30％，EPS年增3～4％達到20元以上規模，美系外資重申「建議買進」評等，目標價2,100元，對富邦媒長期趨勢保持樂觀。

林啟峰強調，富邦媒設定2022年一定要做到五都都能五小時到貨，也因此，未來一年將積極擴充全省衛星倉，富邦媒南區物流中心今年動工，2021年又增購中區土地擴建中部物流中心、明年動工，北部會再租用一個大型倉儲中心，時間點落在2022年。而以往衛星倉多以租借居多，2022年新增的衛星倉也不排除購地自建，以每年營收成長三成計算，2022年新增3萬坪左右、總倉儲數達到50座規模，只能算是趕上業績成長進度而已，言下之意，未來隨著momo業績成長，衛星倉的規模還會再繼續擴大。

富邦媒1～8月合併營收550.1億元，年增32.4％，林啟峰指出，主要受惠於五、六月台灣進入三級警戒帶動網購業績成長，尤其五、六月原本是化妝品、居家商品的淡季，因為疫情帶動業績大幅成長，上半年每股稅後盈餘9.15元。今年五倍券首度將電商納入適用範圍，富邦媒將設立專區，扶植本土中小企業共同爭取商機，而11月又有雙11檔期助陣、年底是聖誕節及新年贈禮旺季，公司內部看好momo全年營收獲利表現。外資法人樂觀預估富邦媒2021年EPS將超過18元。

(時報資訊)

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